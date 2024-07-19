Autoliv во II квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv, акции которого торгуются в Нью-Йорке, во втором квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий экспертов.

В апреле-июне 2024 года чистая прибыль компании составила $139 млн, или $1,71 в расчете на акцию, против $53 млн, или $0,61 на акцию, годом ранее. Без учета разовых факторов прибыль снизилась до $1,87 на акцию с $1,93.

Выручка Autoliv уменьшилась на 1,1% - до $2,61 млрд. В том числе продажи подушек безопасности и рулей сократились на 0,6% (до $1,75 млрд), ремней безопасности - на 2,2% (до $858 млн).

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,2 на акцию при выручке в $2,73 млрд.

Мировые продажи легковых автомобилей во втором квартале снизились на 0,7%, поскольку ухудшение ситуации на рынках Европы, Азии (без учета Китая), Северной и Южной Америки нивелировало рост китайского рынка, отмечается в сообщении Autoliv. В первом квартале мировые продажи выросли на 2,7%.

По итогам 2024 года, как ожидают в компании, продажи упадут примерно на 3%, в то время как в апреле ожидалось снижение на 1%.

В связи с этим Autoliv ухудшил прогноз органического роста продаж в этом году до примерно 2% с предполагавшихся ранее 5%, свободного денежного потока - до $1,1 млрд с $1,2 млрд.

Котировки акций Autoliv падают на 8% в начале торгов в пятницу. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 13% (до $8,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 11,5%.