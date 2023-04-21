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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Производитель автосигнализаций Autoliv сократил квартальную чистую прибыль на 10,8%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv, акции которого торгуются в Нью-Йорке, в первом квартале 2023 года сократил чистую прибыль на 10,8%, несмотря на рост выручки на 17,4%.

Чистая прибыль компании в январе-марте сократилась до $74 млн, или 86 центов на акцию, с $83 млн, или 94 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию выросла вдвое и составила 90 центов, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка увеличилась на 17,4%, до $2,49 млрд. Прогноз экспертов составлял $2,32 млрд. Органический рост составил 21%.

Показатель операционного денежного потока в первом квартале оказался отрицательным и составил минус $46 млн. Годом ранее показатель был положительным, $70 млн.

В текущем году компания ожидает увеличения продаж в органическом выражении примерно на 15%, рентабельность по скорректированной операционной прибыли в размере 8,5-9%, и операционный денежный поток на уровне около $900 млн.

С начала 2023 года капитализация Autoliv выросла на 20%, в то время как индекс S&P 500 прибавил только 7,6%.

Autoliv Нью-Йорк Швеция США
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