Поиск

Sunday Times сообщила о планах бывшего главы BT Янсена купить Rentokil

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор британской телекоммуникационной BT Филип Янсен ведет переговоры с фондами прямых инвестиций Bain Capital, CVC и Advent о покупке британского поставщика решений для борьбы с вредителями Rentokil, пишет The Sunday Times, не называя источники.

Rentokil могут оценить примерно в 15 млрд фунтов стерлингов ($19,4 млрд) с учетом стандартной 30-процентной премии к рыночной капитализации, отмечает газета.

При этом Янсен хочет стать председателем совета директоров компании и улучшить интеграцию с ее североамериканским подразделением Terminix, купленным в 2022 году.

Акции Rentokil, входящие в состав индекса FTSE 100, взлетели в цене на 11% на торгах в понедельник.

Bain Capital Rentokil BT Филип Янсен Advent Terminix
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Завод "Москвич" остановился на двухнедельный отпуск

Brent подорожала до $83,08 за баррель

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

Падение Stoxx Europe 600 пять дней подряд стало самым длительным с октября 2023 г.

В Минтрансе РФ стоит вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });