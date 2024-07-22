Sunday Times сообщила о планах бывшего главы BT Янсена купить Rentokil

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный исполнительный директор британской телекоммуникационной BT Филип Янсен ведет переговоры с фондами прямых инвестиций Bain Capital, CVC и Advent о покупке британского поставщика решений для борьбы с вредителями Rentokil, пишет The Sunday Times, не называя источники.

Rentokil могут оценить примерно в 15 млрд фунтов стерлингов ($19,4 млрд) с учетом стандартной 30-процентной премии к рыночной капитализации, отмечает газета.

При этом Янсен хочет стать председателем совета директоров компании и улучшить интеграцию с ее североамериканским подразделением Terminix, купленным в 2022 году.

Акции Rentokil, входящие в состав индекса FTSE 100, взлетели в цене на 11% на торгах в понедельник.