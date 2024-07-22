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Vivendi планирует листинг Canal+ в Лондоне

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Французский медиаконгломерат Vivendi планирует листинг своего подразделения Canal+, которому после разделения конгломерата достанутся телевизионные активы, на бирже в Лондоне, сообщает Vivendi .

Ранее Canal+ договорилась о покупке MultiChoice, крупнейшего игрока на рынке платного телевидения в Африке. Две трети ее подписчиков теперь находятся за пределами Франции. Вторичный листинг Canal+ планируется в Йоханнесбурге.

Сама Vivendi имеет основной листинг в Париже.

Рекламный бизнес Havas - еще одно подразделение, которое образуется после разделения Vivendi - будет торговаться в Амстердаме.

Третья часть бизнеса - издательские активы - получит название Louis Hachette Group и будет зарегистрирована на бирже Euronext Growth в Париже, а акции дочернего подразделения Lagardere будут торговаться на основной парижской бирже Euronext.

Юрлицо, которое продолжит существование под прежним названием Vivendi, сохранит листинг в Париже и будет заниматься управлением портфелем инвестиций структуры. В этот портфель, в частности, входит 10%-ная доля в звукозаписывающей студии Universal Music Group.

Окончательное решение о разделении Vivendi, как ожидается, будет принято в октябре в преддверии декабрьского собрания акционеров компании.

Euronext Vivendi Франция Canal+ Louis Hachette Group Havas LSE
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