Canal+ инвестирует 480 млн евро во французский кинематограф

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Французская медиакомпания Canal+ сообщила, что намерена инвестировать не менее 480 млн евро в производство кинофильмов во Франции.

В соответствии с условиями соглашения с различными кинокомпаниями, Canal+ инвестирует 150 млн евро в 2025 году, 160 млн евро в 2026 году, и 170 млн евро в 2027 году.

Взамен Canal+ и принадлежащая ей сеть телеканалов Cine+ получит возможность показывать фильмы уже спустя шесть месяцев после их премьеры в кинотеатрах, а также получат доступ к расширенной библиотеке фильмов.

Canal+ является оператором платных телеканалов. Компания была выделена из медиахолдинга Vivendi в 2024 году, акции начали торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) в середине декабря.

С начала 2025 года капитализация компании упала на 13%, до 1,73 млрд фунтов ($2,2 млрд).