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Brent подешевела до $82,24 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в понедельник, трейдеры оценивают политические новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде.

К 14:48 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,47%), до $82,24 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,35 (0,44%), до $79,78 за баррель. Срок биржевого обращения августовских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Более активно торгуемые сентябрьские контракты подешевуели на $0,4 (0,51%), до $78,24 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 2,5% на фоне слабых статданных из Китая, вызвавших опасения по поводу спроса на топливо в крупнейшем импортере нефти в мире.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового кандидата на пост президента от демократов.

Лесные пожары в Канаде ставят под угрозу добычу в объеме порядка 348 тыс. баррелей в сутки, заявили регуляторы канадской провинции Альберта.

Тем временем ожидания скорого начала смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы могут оказать поддержку нефтяным котировкам, написала старший аналитик Capital.com Даниэла Сабин Хоторн.

"Данные о замедлении инфляции и ослаблении рынка труда повысили вероятность снижения ставки в сентябре, что оказало давление на доллар и доходность гособлигаций США, - отметила она. - Смягчение финансовых условий поддержит американскую экономику, не выпустив инфляцию из-под контроля, что позволяет надеяться на улучшение спроса на нефть".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило 477 единиц, что является новым минимумом с декабря 2021 года. Число газовых установок тем временем выросло на три и достигло 103, максимальных с середины мая.

Baker Hughes Brent WTI США Джо Байден Альберта ФРС
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