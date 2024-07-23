Brent торгуется на уровне $82,41 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались утром во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%) до $82,41 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,23 (0,3%), до $82,4 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,08%), до $78,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,24 (0,3%), до $78,4 за баррель.

Вечером во вторник Американский институт нефти API опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей.

Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США. Американский президент Джо Байден 21 июля объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Поддержку нефтяному рынку может оказать рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает аналитик Capital.com Сабин Хэторн. Об этом сообщает MarketWatch.

"Смягчение политики ФРС, как ожидается, позволит экономике США сохранять уверенный рост при сдержанной инфляции, что говорит в пользу повышения спроса на нефть", - говорит Хэторн.