Структура "Газпром энергохолдинга" получит в управление долю РФ в ТГК-2

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) получит в доверительное управление принадлежащие РФ 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ПАО "ТГК-2", говорится в указе президента России Владимира Путина.

Согласно указу, правительство РФ в трехмесячный срок должно заключить с "Центрэнергохолдингом" договор доверительного управления акциями "ТГК-2", который будет предусматривать обязательства структуры "ГЭХа" по разработке плана финансового оздоровления "ТГК-2", а также предложения о способах дальнейшего распоряжения акциями генерирующей компании.

Летом 2023 г. Ленинский суд Ярославля принял решение об обращении в доход РФ акций ТГК-2. В частности, более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В конце октября 2023 г. "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции ТГК-2 перешли под контроль "ГЭХа". В самом "ГЭХе" это не комментировали. Но в декабре 2023 г. гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров в разговоре с журналистами заявил, что его компания пока не получала акций ТГК-2.

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - отвечал он на соответствующий вопрос.

В мае "ТГК-2" заказала оценку рыночной стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% компании. Результаты оценки должны быть представлены в Росимущество для предполагаемого принятия управленческих решений, говорилось в материалах компании. Оценка должна быть завершена в августе 2024 г.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.