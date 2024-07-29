ТГК-2 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 2,6%, до 2,4 млрд рублей

Выручка при этом выросла на 7,2% - до 26 880 млн рублей.

Основная доля выручки приходится на продажу теплоэнергии. В первом полугодии выручка от этого вида деятельности увеличилась на 9,4% - до 14,7 млрд рублей. Выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ выросла на 5,8% - до 10,8 млрд рублей, на розничном рынке - на 1,2%, до 331,4 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тысячах рублей):

I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика Выручка от продаж 26 880 191 25 063 521 +7,2% Себестоимость 22 745 841 21 101 352 +7,8% Валовая прибыль 4 134 350 3 962 169 +4,3% Прибыль от продаж 4 134 350 3 962 169 +4,3% Прибыль до налогообложения 3 050 602 2 965 656 +2,9% Чистая прибыль 2 425 670 2 365 204 +2,6%

Дебиторская задолженность снизилась с 8,79 млрд рублей на начало года до 6,4 млрд рублей на 30 июня, кредиторская - с 16,1 млрд рублей до 14,6 млрд рублей.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля обратил в доход государства 83,4% акций ТГК-2, ранее принадлежавших частным структурам.

В конце октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции ТГК-2 перешли под контроль "Газпром энергохолдинга". В самом ГЭХе это не комментировали. В декабре 2023 года гендиректор ГЭХа Федоров заявил, что его компания пока не получала акций ТГК-2.

В мае 2024 года ТГК-2 заказала оценку рыночной стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% компании. Результаты оценки должны быть представлены в Росимущество для предполагаемого принятия управленческих решений, говорилось в материалах компании. Оценка должна быть завершена в августе 2024 года.

В июле 2024 года вышел президентский указ, в котором говорилось, что ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в ООО "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) получит в доверительное управление принадлежащие государству 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2. Указ предписывал правительству в трехмесячный срок заключить с "Центрэнергохолдингом" договор доверительного управления акциями ТГК-2, который будет предусматривать обязательства структуры ГЭХа по разработке плана финансового оздоровления ТГК-2, а также предложения о способах дальнейшего распоряжения акциями генерирующей компании.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.