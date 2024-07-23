Brent подешевела до $82,21 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно снижаться днем во вторник в ожидании новых сигналов о ситуации со спросом и предложением топлива на мировом рынке.

К 13:58 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,24%), до $82,21 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,2 (0,26%), до $79,2 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,3%.

С начала года цены на нефть выросли, главным образом за счет сокращения поставок топлива странами ОПЕК+ и ожиданий снижения процентных ставок Федрезерва. Тем временем внимание рынка постепенно переключается на политические риски, и инвесторы оценивают вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и возможные последствия такой победы.

"Есть ощущение, что на рынке нефти может начаться просадка, - написал аналитик брокерской компании PVM Джон Эванс. - Лесные пожары в Канаде и сокращение запасов нефти и бензина в США пока поддерживают "быков", но отсутствие существенных стимулов в Китае вгоняет в тоску тех, кто ждал Brent по $90 за баррель".

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей.

Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.