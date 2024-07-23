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Porsche ухудшила прогноз выручки-2024 из-за проблем с поставками алюминия

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG ухудшил прогноз выручки на 2024 год, сообщив, что, вероятно, будет вынужден временно сократить производство из-за проблем с поставками алюминия.

"Несколько поставщиков компании столкнулись с существенным дефицитом специальных алюминиевых сплавов в связи с подтоплением производственного предприятия важного европейского производителя алюминия, который проинформировал своих клиентов о форс-мажоре", - говорится в пресс-релизе Porsche.

В связи с этим компании не хватает деталей корпуса, используемых во всех сериях ее автомобилей. Несмотря на немедленное принятие контрмер, становится очевидным, что дефицит поставок потребует сокращения производства, отмечают в Porsche.

"Это продлится несколько недель и может привести к прекращению выпуска одной или более серий автомобилей", - считают в компании.

Компания ухудшила прогноз выручки на текущий год до 39-40 млрд евро с ожидавшихся ранее 40-42 млрд евро. Годовой прогноз рентабельности продаж понижен до 14-15% с 15-17%. Porsche ожидает, что доля электромобилей в общем объеме ее продаж в этом году составит 12-13% (ранее прогнозировалось 13-15%).

С начала 2024 года капитализация Porsche уменьшилась на 12,8%.

Porsche Германия
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