Алюминий торгуется на максимуме за два года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Алюминий дорожает на торгах во вторник и торгуется на максимуме за два года, сообщает Trading Economics.

Стоимость металла поднялась в ходе торгов на 4,3%, до $2745 за тонну.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Rio Tinto, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, объявила форс-мажор в отношении контрактов на экспорт глинозема со своих предприятий, расположенных в австралийском штате Квинсленд. По словам источников, это обусловлено нехваткой газа для обеспечения работы заводов Yarwun и Queensland Alumina Ltd (QAL).

Эти сообщения усилили опасения трейдеров, связанные с возможным сокращением предложения металла на рынке.

Еще одним фактором, вызывающим беспокойство экспертов, является метеорологическая ситуации в китайской провинции Юньнань, основном регионе производства алюминия в стране. Погодные условия ставят под угрозу доступность гидроэлектроэнергии для производителей региона, отмечает Trading Economics.