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Brent подорожала до $81,74 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов более чем за полтора месяца накануне.

К 14:22 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,9%), до $81,74 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI на сентябрь к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,78 (1,01%), до $77,74 за баррель.

Накануне обе марки подешевели почти на 2% и обновили минимумы с 7 июня.

Данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в США за прошлую неделю на 3,86 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут опубликованы позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что этот отчет укажет на сокращение запасов нефти на 2,05 млн баррелей, бензина - на 900 тысяч баррелей, и рост запасов дистиллятов на 530 тысяч баррелей.

Если прогнозы экспертов сбудутся, снижение резервов нефти будет продолжаться четыре недели подряд, чего не наблюдалось с прошлого сентября.

"Данные API о снижении запасов топлива стали позитивным фактором, спровоцировавшим восстановление котировок, - сказал аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Ослабление цен на WTI и Brent в последние 3-4 дня может быть вызвано осознанием, что летнего взлета потребления топлива попросту не видно".

Brent API WTI США
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