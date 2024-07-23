РФ в июле снизила добычу нефти почти до целевого уровня ОПЕК+

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в июле снизилась практически до целевого уровня, который необходимо достигнуть с учетом добровольных сокращений в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы практически вышли (на необходимый уровень добычи нефти в рамках ОПЕК+ – ИФ), мы близко к нему. Мы несколько, скажем так, "недоисполнили" в полном объеме", - сказал Новак.

Он отметил, что Минэнерго РФ направит в секретариат ОПЕК график, согласно которому в будущем будет выстроена компенсация за добытые сверх квоты баррели.

Ранее сообщалось, что страны, которые недосократили объемы в рамках договоренностей ОПЕК+, компенсируют эти объемы до конца сентября 2025 года

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с. Со II по конец III квартала Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ обещала дополнительно уменьшить добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле Россия должна была снизить производство на 350 тыс. б/с, а экспорт – на 121 тыс. б/с; в мае – на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне и до конца ноября – только сокращать добычу на 471 тыс. б/с. То есть, в апреле добыча РФ должна была находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае – 9,05 млн б/с, в июне – 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

С учетом данных, публикуемых ОПЕК, с апреля по июнь Россия превысила свои обязательства в целом на 560 тыс. б/с.