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РФ направила в ОПЕК график компенсации превышенной добычи нефти в рамках ОПЕК+

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия компенсирует превышенную добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+ в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также мартом-сентябрем 2025 года, сообщило Минэнерго РФ.

Соответствующий график был направлен в секретариат ОПЕК, уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что Россия намерена в июле снизить добычу до необходимого уровня.

РФ с апреля превышает оговоренные в рамках договоренности с ОПЕК+ объемы производства. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что в июле они снизились практически до целевого уровня. "Мы практически вышли (на необходимый уровень добычи нефти в рамках ОПЕК+ - ИФ), мы близко к нему. Мы несколько, скажем так, "недоисполнили" в полном объеме", - сказал он.

С учетом данных, публикуемых ОПЕК, с апреля по июнь Россия превысила свои обязательства в целом на 560 тыс. б/с.

Ранее сообщалось, что страны, которые недосократили объемы в рамках договоренностей ОПЕК+, компенсируют эти объемы до конца сентября 2025 года.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с.

Со II по конец III квартала Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ обещала дополнительно уменьшить добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле нужно было снизить производство на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне и до конца ноября - только сокращать добычу на 471 тыс. б/с. То есть, в апреле добыча РФ должна была находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Минэнерго ОПЕК ОПЕК+
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