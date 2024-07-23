РФ с 1 по 20 июля снизила отгрузки зерна на экспорт почти на треть, до 2,8 млн т

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 июля отгрузила на экспорт 2 млн 825 тыс. тонн основных видов зерновых культур, что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4 млн 115 тыс. тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились на 23,8%, до 2 млн 228 тыс. тонн, ячменя - на 48%, до 404 тыс. тонн, кукурузы - почти в 2,2 раза, до 192 тыс. тонн.

Основным покупателем российской пшеницы за данный период стал Египет, но отгрузки в эту страну сократились до 244 тыс. тонн против 453 тыс. тонн в то же время прошлого сезона. На втором месте Марокко - 146 тыс. тонн. Год назад поставок в эту страну не было. Третье место занимает Саудовская Аравия, но отгрузки упали до 132 тыс. тонн с 500 тыс. тонн годом ранее. Поставки в Бангладеш (4 место) снизились до 105 тыс. тонн со 198 тыс. Топ-5 замыкает Нигерия, поставки на ее рынок выросли почти в 1,9 раза, до 103 тыс. тонн.

Как сообщила Тюрина, основным покупателем ячменя традиционно является Саудовская Аравия. Но отгрузки упали на 46%, до 163 тыс. тонн. "При этом ячмень отгружался в Иорданию, Египет, год назад этих стран в числе покупателей российского ячменя не было", - сказала она, уточнив, что с 1 по 20 июля этого года в Иорданию отправлено 88 тыс. тонн, в Египет - 24 тыс. тонн ячменя.

По закупкам кукурузы лидирует Иран, но отгрузки в эту страну упали до 80 тыс. тонн с 229 тыс. тонн годом ранее. На втором месте - Турция, сократившая закупки со 107 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Израиль, отгрузки в который выросли в 1,8 раза, до 27 тыс. тонн.

Тюрина сообщила, что за первые две декады июля пшеницу на экспорт отгружали 29 компаний против 67 компаний год назад. Перевалка зерновых и зернобобовых культур на экспорт шла через 30 портов, в прошлом сезоне - через 53 порта. "Лидирует по отгрузкам традиционно Новороссийск, но отгрузки упали на 25,7%, до 929 тыс. тонн. Рейдовая перевалка сократилась на 14,6%, до 635 тыс. тонн. Отгрузки через Ростов-на-Дону снизились на 32,5%, до 406 тыс. тонн, через Азов - на 45,7%, до 257 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Пятерку лидеров по отгрузке замыкает Астрахань, но отгрузки через ее порт сократились на 46%, до 90,5 тыс. тонн".

Как отметила Тюрина, большие объемы прошли через порт Высоцкий (Ленинградская область) - в 7,4 раза, до 55 тыс. тонн, и порт Калининграда - в 2,8 раза, до 33 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены немного выросли на информации об ухудшении состояния посевов пшеницы и сроков уборки в Европе. "Главная причина - ожидается сокращение урожая во Франции, - отметила она. - За последние три дня цена на французскую пшеницу повысилась до $237 с $234 на 17 июля". Но по сравнению с началом июля цена стабильна. Стоимость американской пшеницы с начала июля снизилась на $6, до $218 за тонну, на российскую (FOB Новороссийск) - до $214-215 с $236 за тонну на 1 июля.

"Таким образом, сейчас мы имеем хороший дисконт по отношению к цене французской пшеницы - $23 за тонну, что может стать стимулом для роста продаж в дальнейшем и поддержит экспорт", - заявила Тюрина.

При этом она сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом июля 2023 года цены на пшеницу сейчас ниже. "Цена французской ниже на 17%, американской - на 21,6%, российской - на 12,7%", - уточнила она.

По ее данным, цены производителей пшеницы с 1 по 20 июля снизились с 14 740 рублей до 13 475 рублей за тонну (с НДС).