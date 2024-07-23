РФ к 22 июля собрала 50,6 млн т зерна почти с трети обмолоченных площадей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - РФ к 22 июля собрала 50,59 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолотив посевы с 31,1% площадей, сообщается в телеграм-канале правительства по итогам поездки вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева в Тульскую область.

Год назад сбор зерна был в два раза меньше - 24,91 млн тонн.

"Вице-премьер заявил, что каждый субъект должен приложить максимальные усилия для повышения эффективности производства продукции АПК", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минсельхоз прогнозирует сбор зерна в этом году в объеме 132 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году.