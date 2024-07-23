Глава СД "Глории Джинс" передал владение ее активами своему личному фонду

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ООО "ВВМ Инвестментс" (Ростов-на-Дону, владеет АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс", специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления) перешло во владение личного фонда председателя совета директоров "Глории Джинс" Владимира Мельникова.

По данным ЕГРЮЛ, с 19 июля 2024 года 100% долей ООО владеет личный фонд "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы" (Москва), который Мельников учредил 15 мая 2024 года. Ранее предприятием напрямую владел сам Мельников.

До этого, в 2003 году, Мельников учредил в Ростове-на-Дону благотворительный фонд под аналогичным названием – "Им. св. великомученицы Анастасии Узорешительницы". Как сообщается на сайте этой некоммерческой организации, фонд оказывает помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

ООО "ВВМ Инвестментс" создано в Ростове-на-Дону в 2014 году. Гендиректором является Максим Басов. Как сообщалось, Басов, в прошлом возглавлявший "Русагро" и "СУЭК", в июне 2024 года назначен гендиректором "Глории Джинс". Также он вошел в совет директоров компании.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. По данным на 31 декабря 2023 года, у группы имелось более 700 магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области.