Гендиректор "Глории Джинс" стал ее совладельцем

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" Максим Басов стал ее миноритарным совладельцем.

По данным ЕГРЮЛ, с 20 сентября 2024 года Басов владеет 1% в уставном капитале ООО "ВВМ Инвестментс", которому принадлежат АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс". Еще 99% долей ООО владеет личный фонд председателя совета директоров "Глории Джинс" Владимира Мельникова, учрежденный 15 мая 2024 года. Во владение фонда ООО "ВВМ Инвестментс" перешло в июле 2024 года, до этого юрлицом напрямую владел сам Мельников.

"Выделение 1% "ВВМ Инвестментс" генеральному директору "Глории Джинс" является частью первоначальных договоренностей, условия которых конфиденциальны. Дальнейшая их реализация будет зависеть от реализации компанией амбициозных целей", - пояснил "Интерфаксу" Мельников.

Басов, в прошлом возглавлявший "Русагро" и "СУЭК", назначен гендиректором "Глории Джинс" в июне 2024 года, также он вошел в совет директоров компании.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области.

АО "Глория Джинс" занимается торговлей мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. АО "Корпорация Глория Джинс" занимается производством верхней одежды.

ООО "ВВМ Инвестментс" создано в Ростове-на-Дону в 2014 году.