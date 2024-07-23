Кадыров пообещал вмешаться в ситуацию вокруг сделки Wildberries и Russ

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сделка по объединению Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - это попытка рейдерского захвата крупнейшего российского маркетплейса, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Во вторник в телеграм-канале Кадырова было опубликовано видео встречи с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком, которого глава Чечни представил как своего давнего друга.

"Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", - написал Кадыров в телеграм-канале.

"Связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы, причем компания в 100 раз меньше, а доли в СП примерно одинаковые", - описывает ситуацию Бакальчук в опубликованном Кадыровым видео.

В июне Wildberries и группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%. Выручка ООО "Вайлдберриз" (основное юрлицо Wildberries) в 2023 году составила 538,7 млрд рублей, чистая прибыль - 18,9 млрд рублей. Выручка ООО "Русс Аутдор" в 2023 году - 27,9 млрд руб., чистая прибыль - 4,86 млрд руб. Руководителем нового юрлица, куда постепенно вносятся активы - ООО "РВБ" - стал Роберт Мирзоян, гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор" ("Стинн" владеет 99% "Русс Аутдора" и 35%-ной долей в самом РВБ).

"Это рейдерство", - сказал Кадыров, пообещав довести информацию до руководства государства. Оба собеседника упоминают фамилию Мирзояна, кроме того, по словам главы Чечни, в "рейдерский процесс" вовлечен еще ряд лиц. "Никогда не были бизнесменами, всегда занимались рейдерством", - характеризует их Кадыров.

"Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", - написал Кадыров в телеграм-канале, добавив, что поручил этот вопрос депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук отреагировала публикацией в своем телеграм-канале. "Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - написала Бакальчук, приложив фото из переговорной комнаты, где присутствуют оба основателя Wildberries.

В свою очередь, пресс-службы Wildberries и Russ распространили совместное заявление, в котором сказано, что компании продолжают работу и исполняют обязательства в полном объеме, призвав не фокусироваться на "деталях бракоразводного процесса и эмоциональных подробностях".