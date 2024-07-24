Песков отверг возможность вмешательства Кремля в ситуацию с Wildberries

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремль поступало письмо с просьбой поддержать сделку по объединению Wildberries и Russ, однако администрация президента не вмешивается в бизнес-процессы и семейные отношения совладельцев компаний.

"В данном случае мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения, тем более в бизнес-отношения", - сказал Песков.

Вместе с тем он подтвердил, что действительно было письмо, которое уже попало в распоряжение СМИ ранее. "Да, действительно, спрашивали о поручении президента поддержать такое решение (об объединении компаний - ИФ), но это можно только поддержать, мы не являемся исполнителями", - подчеркнул Песков.

"Далее речь идет о корпоративных действиях. Мы не можем вмешиваться в эти действия, а также в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции", - заключил Песков.

Ситуация вокруг Wildberries

Во вторник в телеграм-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео встречи с соучредителем Wildberries Владиславом Бакальчуком, которого глава Чечни представил как своего давнего друга.

"Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", - написал Кадыров в телеграм-канале.

В июне Wildberries и группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%.

Выручка ООО "Вайлдберриз" (основное юрлицо Wildberries) в 2023 году составила 538,7 млрд рублей, чистая прибыль - 18,9 млрд рублей. Выручка ООО "Русс Аутдор" в 2023 году - 27,9 млрд руб., чистая прибыль - 4,86 млрд руб. Руководителем нового юрлица, куда постепенно вносятся активы - ООО "РВБ" - стал Роберт Мирзоян, гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор" ("Стинн" владеет 99% "Русс Аутдора" и 35%-ной долей в самом РВБ).

Татьяна Бакальчук отреагировала публикацией в своем телеграм-канале. "Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - написала Бакальчук, приложив фото из переговорной комнаты, где присутствуют оба основателя Wildberries.

В свою очередь, пресс-службы Wildberries и Russ распространили совместное заявление, в котором сказано, что компании продолжают работу и исполняют обязательства в полном объеме, призвав не фокусироваться на "деталях бракоразводного процесса и эмоциональных подробностях".