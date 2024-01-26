Visa увеличила чистую прибыль в I финквартале на 17%, выручку - на 9%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 17%, выручку - на 9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $4,89 млрд по сравнению с $4,18 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,39 с $1,99.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,41 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов в $2,34 на акцию.

Квартальная выручка Visa увеличилась до $8,63 млрд по сравнению с $7,94 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $8,55 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 57,5 млрд транзакций по картам, что на 9% выше показателя за первый квартал предыдущего фингода.

Объем платежей без учета изменения курсов обмена валют вырос на 8%, объем трансграничных платежей увеличился на 16%.

В прошедшем квартале Visa выкупила 14 млн собственных акций на общую сумму $3,4 млрд. Совет директоров компании 23 января одобрил квартальные дивиденды в размере $0,52 на акцию.

Бумаги Visa подешевели на 2,8% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 21,2%.