Российский бизнес UniCredit во II квартале сократил чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский бизнес итальянской группы UniCredit во втором квартале сократил чистую прибыль в 1,5 раза в годовом выражении, до 116 млн евро, свидетельствует отчетность группы.

По сравнению с предыдущим кварталом прибыль российских "дочек" UniCredit снизилась в 1,8 раза.

Чистые процентные доходы российского бизнеса во втором квартале составили 201 млн евро против 200 млн евро кварталом ранее и 195 млн евро во втором квартале 2023 года. Комиссионный доход вырос на 31% квартал к кварталу, до 58 млн евро, и на 4% год к году.

Во втором квартале Юникредит банк продолжил отражать восстановление расходов на резервы: в отчетном периоде объем восстановленных провизий составил 99 млн евро против 37 млн евро в первом квартале.

Операционные расходы российских "дочек" остались на уровне второго квартала 2023 года – 57 млн евро.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене. За 2023 год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.

На конец июня кредитный портфель российского бизнеса снизился до 2,5 млрд евро с 2,9 млрд евро по итогам первого квартала и 3,2 млрд евро на конец 2023 года. Депозиты клиентов составили 6,3 млрд евро против 6,4 млрд евро по итогам первого квартала и 7,2 млрд евро на конец 2023 года.

ЕЦБ в апреле направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России.

Как следует из презентации группы, UniCredit продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания операций в России в соответствии с требованиями регулятора и с целью избежать перехода контроля над активами в России государству.

Так, группа в 2025 году планирует сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до менее 1 млрд евро с 2,3 млрд евро на конец июня.