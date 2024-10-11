Юникредит банк добился в России взыскания 172 млн евро с германского UniCredit

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Юникредит банка о взыскании задолженности по контргарантиям с германского UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank), свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Юникредит банк требовал с "сестринской" структуры взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму порядка 175 млн евро. Суд на заседании 9 октября частично удовлетворил иск кредитной организации и принял решение взыскать с UniCredit Bank GmbH задолженность и проценты в размере 172,1 млн евро по курсу Банка России на дату оплаты.

Юникредит банк по итогам второго квартала 2024 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. За 2023 год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.

На конец июня 2024 года кредитный портфель российского бизнеса снизился до 2,5 млрд евро с 2,9 млрд евро по итогам первого квартала и 3,2 млрд евро на конец 2023 года. Депозиты клиентов составили 6,3 млрд евро против 6,4 млрд евро по итогам первого квартала и 7,2 млрд евро на конец 2023 года.

ЕЦБ в апреле направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Как следовало из презентации группы за второй квартал 2024 года, UniCredit продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания операций в России в соответствии с требованиями регулятора и с целью избежать перехода контроля над активами в России государству. Так, группа в 2025 году планирует сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до менее 1 млрд евро с 2,3 млрд евро на конец июня.