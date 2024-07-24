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"ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность производства на НПЗ в Болгарии авиатоплива SAF

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность производства в ближайшие годы экологичного авиатоплива SAF (Sustainable Aviation Fuel) на НПЗ в Болгарии, для чего уже провел лабораторные исследования и подготовил схему производства.

Продукт планируется сертифицировать по международной системе сертификации (ISCC), сообщила компания в отчете об устойчивом развитии.

В 2023 году НК начала подготовку к вступлению в действие правил Международной организации гражданской авиации (ІСАО) по регулированию выбросов парниковых газов в соответствии с механизмом CORSIA (схема компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). В настоящее время компания прорабатывает как краткосрочные решения (сертификация методики оценки углеродного следа на всем жизненном цикле авиакеросина производства Группы "ЛУКОЙЛ", LCAF), так и более долгосрочное (производство авиакеросина с биокомпонентом, SAF).

Согласно отчету, в 2023 году "ЛУКОЙЛ" увеличил реализацию авиатоплива на 7%, до 3 млн тонн.

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification scheme) - международная система сертификации продуктов на соответствие требованиям к прослеживаемости устойчивых материалов. Сертификат подтверждает, что продукция является биотопливом второго поколения.

В судовой сфере, ориентируясь на правила Международной морской организации (IMO), "ЛУКОЙЛ" продолжает производить и реализует низкосернистое топливо с содержанием серы не более 0,5%. С 2024 года на морские перевозки, осуществляемые через порты ЕС, распространена система торговли квотами на выбросы СО, с 2025 года ограничения будут расширены. "Вместе с тем декарбонизация судоходства остается сложной задачей, несмотря на наличие некоторых достижений у компаний отрасли", - отмечает компания.

ЛУКОЙЛ Болгария SAF LCAF
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