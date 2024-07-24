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AT&T сократила квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. зафиксировала 20%-ное снижение чистой прибыли во втором квартале при незначительном уменьшении выручки.

Чистая прибыль компании в апреле-июне сократилась до $3,5 млрд, или $0,49 в расчете на акцию, с $4,4 млрд, или $0,61 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,57 на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом опрошенных FactSet аналитиков.

Квартальная выручка AT&T уменьшилась до $29,8 млрд с $29,9 млрд годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов в $29,98 млрд.

Доход в сегменте Mobility (услуги мобильной связи и оборудование) увеличился на 0,8%, до $20,48 млрд, что также не оправдало ожиданий рынка ($20,7 млрд). Выручка непосредственно от услуг сотовой связи выросла на 3,4%, до $16,3 млрд - на уровне прогноза.

Доход в сфере проводной связи для бизнеса уменьшился на 9,9%, до $4,76 млрд, для потребителей - повысился на 3%, до 3,35 млрд.

Число абонентов тарифных планов с оплатой услуг по факту в минувшем квартале увеличилось на 419 тыс. Опрошенные Visible Alpha аналитики прогнозировали рост лишь на 261 тыс.

Свободный денежный поток компании составил $4,6 млрд против $4,2 млрд годом ранее, что также превзошло прогноз экспертов ($4,3 млрд).

AT&T подтвердила прогноз, по которому ее выручка в сегменте мобильной связи в этом году повысится на 3%, а свободный денежный поток составит $17-18 млрд.

AT&T США
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