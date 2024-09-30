AT&T продает долю в ТВ-операторе DirecTV инвесткомпании TPG

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. продает мажоритарную долю в операторе спутникового телевидения DirecTV Entertainment Holdings инвесткомпании TPG Inc., которая владеет в нем миноритарной долей.

Как говорится в пресс-релизе AT&T, по условиям сделки она получит порядка $7,6 млрд от DirecTV и TPG до конца 2029 года. В частности, AT&T получит от TPG $2 млрд до конца 2025 года и еще $500 млн в 2029 году. Кроме того, компания продолжит получать регулярные платежи от DirecTV до конца 2025 года.

Согласно оценкам AT&T, за весь текущий год отчисления DirecTV в ее пользу составят порядка $3 млрд, за 2025 год - $2,8 млрд.

Сделка, как ожидается, будет закрыта во втором полугодии 2025 года.

Ее условия также предполагают, что DirecTV до 31 марта 2025 года распределит среди акционеров не менее $1,625 млрд, из которых 70% получит AT&T.

Акции AT&T прибавляют в цене 1,6% на предварительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 30,5%.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на информированные источники, что DirecTV ведет переговоры о покупке конкурирующей Dish Network. Сделка привела бы к созданию одного из крупнейших в США операторов платного телевидения.