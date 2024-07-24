Промсвязьбанк разместил ЦФА для юрлиц на 1,5 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) на своей платформе "Токеон" разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) для юридических лиц общим объемом более 1 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Эмитированные ЦФА удостоверяют право инвестора на денежное требование к ПСБ в конце срока их обращения, который составляет 32 дня. Номинальная стоимость одного актива - 1 млн рублей, всего было выпущено 1500 ЦФА. Согласно условиям, при их погашении инвесторы получат доход в размере 17,6% годовых.

"Предыдущие выпуски цифровых долговых обязательств банка были ориентированы на клиентов Private Banking. Юридические лица из сегмента МСБ также оценят привлекательную доходность и удобство нового финансового инструмента для размещения временно свободных средств", - сказал руководитель блока финансовых рынков ПСБ Петр Казакевич, слова которого приводит пресс-служба.

ЦФА - это цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу "Токеон" в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА, в июне прошлого года. С начала 2024 года на платформе состоялось более 20 выпусков общим объемом 9 млрд рублей.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".