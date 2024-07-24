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Снижение цен на яйца с 16 по 22 июля ускорилось до 0,8%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 16 по 22 июля снизились на 0,8%, сообщил Росстат в среду.

Темпы падения немного ускорились: неделей ранее они составляли 0,7%. С начала года яйца подешевели на 16,7%.

Цены на курятину стали меньше на 0,1% (на 0,04% на предыдущей неделе). По сравнению с началом года это мясо подешевело на 2,3%.

Росстат также сообщил, что маргарин на минувшей неделе подешевел на 0,3%, черный чай - на 0,2%, сыры и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

В то же время повысились цены на овощные (на 0,9%) и мясные (на 0,7%) консервы для детского питания, сливочное масло - на 0,5%, баранину, сахар, макаронные изделия и вермишель - на 0,4%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые, мороженую рыбу, пшено и соль - на 0,3%, говядину, подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметану, хлеб, пшеничную муку - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания, стерилизованное молоко и гречневую крупу - на 0,1%.

Росстат
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