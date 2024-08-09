Росстат сообщил о подорожания сахара в июле на 1,6% к июню

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России в июле цены на продукты питания выросли на 0,3% к июню, сахар подорожал на 1,6%, сообщил Росстат.

Темпы роста цен замедлились: в июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%.

С начала года продукты питания подорожали на 4,04%, в годовом выражении - на 10,14%. Эти показатели не учитывают динамику цен на алкогольную продукцию.

По данным Росстата, в июле по сравнению с июнем цены на какао выросли на 2,9%, живую и охлажденную рыбу - на 2,3%, овощные консервы для детского питания - на 2%, горох и фасоль - на 1,8%, подсолнечное масло - на 1,5%, ржаной хлеб и оливковое масло - на 1,4%, пшеничный хлеб, пряники и мороженое - на 1,2%.

Сахар-песок подорожал на 1,6%, с начала года - на 8,1%, в годовом выражении - на 1,7%. Цены на яйца снизились на 3,7%, с начала года - на 18%. Однако по сравнению с июлем 2023 года они все еще выше на 37,3%.

Цены на мясо и птицу выросли на 0,1%, однако охлажденная и замороженная курятина подешевела на 0,4%.

Молоко и молочная продукция подорожали на 0,3%, сливочное масло - на 1,5%.

Росстат также отмечает рост цен на соль, манную крупу, минеральную воду, шоколад, говядину, баранину, мясо индейки, пшеничную муку, пшено, овсяную и перловую крупы, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель, мед и другую продукцию.

В то же время снизились цены на мороженые кальмары и черный чай (на 0,8%), гречневую крупу (на 0,5%), сухие молочные смеси для детского питания (на 0,3%).

Плодоовощная продукция подешевела на 0,2%. В частности, цены на свеклу снизились на 19,1%, морковь - на 6,6%, помидоры - на 4,5%, виноград - на 4,2%, бананы - на 3,7%, лук - на 3,5%, чеснок - на 1,9%, груши - на 1,8%.

Вместе с тем капуста подорожала на 12,2%, апельсины - на 3,9%, яблоки - на 3,4%, картофель - на 2,4%, свежая зелень - на 1,4%, замороженные ягоды - на 0,9%, лимоны - на 0,8%.

Цены на алкогольные напитки в июле по сравнению с июнем поднялись на 1%, с начала года - на 5,2%, в годовом выражении - на 5,9%. В июле по сравнению с июнем больше всего подорожали крепленые вина - на 1,2%. Цены на коньяк и шампанское повысились на 1,1%, водку - на 1%, столовые вина и пиво - на 0,9%.