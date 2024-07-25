IBM увеличила выручку во II квартале лучше прогноза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines во втором квартале 2024 года нарастила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Выручка IBM в апреле-июне повысилась на 1,9% в годовом выражении, до $15,77 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали показатель на уровне $15,62 млрд.

Чистая прибыль выросла до $1,83 млрд, или $1,96 в расчете на акцию, по сравнению с $1,58 млрд, или $1,72 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов тем временем составила $2,43, существенно превысив средний прогноз экспертов на уровне $2,18 на акцию.

В минувшем квартале выручка IBM в сегменте программного обеспечения увеличилась на 7% и достигла $6,74 млрд (прогноз - $6,49 млрд), в сфере инфраструктуры - на 0,8%, до $3,65 млрд (прогноз - $3,51 млрд), тогда как в консалтинге показатель снизился на 1%, до $5,18 млрд (прогноз - $5,23 млрд).

Компания по-прежнему ожидает роста выручки в 2024 году на 3-5% и показатель свободного денежного потока в размере более $12 млрд (ранее ожидалось просто $12 млрд).

Бумаги компании на дополнительных торгах в среду подорожали на 2,9%. С начала года капитализация компании повысилась на 12,5%, до $169,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 13,8%.