IBM в I квартале увеличила чистую прибыль на 73%

Компания подтвердила намерение купить поставщика облачных услуг HashiCorp

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам первого квартала, однако второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,61 млрд, или $1,72 в расчете на акцию, по сравнению с $927 млн, или $1,01 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,68 на акцию.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 1% до $14,46 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в первом квартале на уровне $1,6 на акцию при выручке в $14,53 млрд.

Выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 6% и достигла $5,9 млрд, в консалтинге – почти не изменилась ($5,19 млрд), в сегменте инфраструктуры показатель снизился на 1% и составил $3,08 млрд.

"Мы продолжаем извлекать выгоду из интереса наших клиентов к ИИ для предприятий и спроса на него с их стороны, - сказал глава компании Арвинд Кришна, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - Портфель заказов на платформу watsonx и генеративный ИИ вновь продемонстрировал сильную динамику и вырос в квартальном отношении. С момента запуска watsonx в середине 2023 года он превысил $1 млрд".

Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка в 2024 году увеличится на 4-6% (mid-single-digit growth) без учета изменения валютных курсов, а свободный денежный поток (FCF) составит $12 млрд.

IBM также объявила о намерении купить поставщика облачных услуг HashiCorp Inc. по цене $35 за акцию, что соответствует оценке стоимости предприятия (EV) на уровне $6,4 млрд. Закрытие сделки ожидается до конца года. Во вторник о близости ее заключения писала The Wall Street Journal.

"Объединенный портфель решений IBM и HashiCorp поможет клиентам справиться с растущей сложностью приложений и инфраструктуры и позволит создать комплексную гибридную облачную платформу специально для эры ИИ", - отметил Кришна.

Акции IBM после публикации отчетности подешевели на 8,3% на дополнительных торгах в среду.