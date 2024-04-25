Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

IBM в I квартале увеличила чистую прибыль на 73%

Компания подтвердила намерение купить поставщика облачных услуг HashiCorp

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам первого квартала, однако второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,61 млрд, или $1,72 в расчете на акцию, по сравнению с $927 млн, или $1,01 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,68 на акцию.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 1% до $14,46 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в первом квартале на уровне $1,6 на акцию при выручке в $14,53 млрд.

Выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 6% и достигла $5,9 млрд, в консалтинге – почти не изменилась ($5,19 млрд), в сегменте инфраструктуры показатель снизился на 1% и составил $3,08 млрд.

"Мы продолжаем извлекать выгоду из интереса наших клиентов к ИИ для предприятий и спроса на него с их стороны, - сказал глава компании Арвинд Кришна, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - Портфель заказов на платформу watsonx и генеративный ИИ вновь продемонстрировал сильную динамику и вырос в квартальном отношении. С момента запуска watsonx в середине 2023 года он превысил $1 млрд".

Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка в 2024 году увеличится на 4-6% (mid-single-digit growth) без учета изменения валютных курсов, а свободный денежный поток (FCF) составит $12 млрд.

IBM также объявила о намерении купить поставщика облачных услуг HashiCorp Inc. по цене $35 за акцию, что соответствует оценке стоимости предприятия (EV) на уровне $6,4 млрд. Закрытие сделки ожидается до конца года. Во вторник о близости ее заключения писала The Wall Street Journal.

"Объединенный портфель решений IBM и HashiCorp поможет клиентам справиться с растущей сложностью приложений и инфраструктуры и позволит создать комплексную гибридную облачную платформу специально для эры ИИ", - отметил Кришна.

Акции IBM после публикации отчетности подешевели на 8,3% на дополнительных торгах в среду.

IBM International Business Machines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

Что случилось этой ночью: четверг, 25 апреля

МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Штаты считают, что РФ разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие

Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Трамп опережает Байдена в шести из семи "колеблющихся" штатов США

Вашингтон в марте тайно выделил Киеву ракеты ATACMS

Премьер Испании рассматривает возможность ухода в отставку

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });