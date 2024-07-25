TotalEnergies во II квартале неожиданно сократила чистую прибыль на 7%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies во втором квартале 2024 года сократила чистую прибыль на 7% в годовом выражении.

Ее чистая прибыль в апреле-июне составила $3,79 млрд по сравнению с $4,09 млрд за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали роста показателя до $4,96 млрд.

Скорректированная прибыль снизилась на 6% - до $4,67 млрд.

Скорректированная EBITDA почти не изменилась и составила $11,07 млрд.

Выручка уменьшилась до $53,74 млрд c $56,27 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале снизилась на 1% и составила 2,441 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В том числе добыча нефти упала на 7%, до 1,318 млн б/с, газа - выросла на 6%.

В третьем квартале компания планирует добычу на уровне 2,4-2,45 млн б.н.э./с. Прогноз капзатрат на 2024 год сохранен на уровне $17-18 млрд.

Совет директоров TotalEnergies рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,79 евро на акцию. Это на 7% выше промежуточных дивидендов, которые выплачивались в прошлом году. Также руководство одобрило программу выкупа акций на сумму $2 млрд, программа будет действовать в третьем квартале.