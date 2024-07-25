Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I полугодии выросла на 7,9%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 7,9%, составив 328,5 млрд рублей, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал прибыль НК в первом полугодии текущего года в 327,5 млрд рублей.

Выручка "Газпром нефти" выросла на 30% - до 2 трлн рублей, рынок ожидал 1,957 трлн рублей. Компания объясняет рекордный рост эффективным управлением портфелем проектов и изменением макропараметров.

Скорректированная EBITDA по итогам 6 месяцев 2024 года достигла 704,1 млрд руб., увеличившись на 12% к первому полугодию 2023 года. Свободный денежный поток вырос на 76,8% - до 161,2 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA остался на уровне 0,45.

Ранее отраслевые эксперты отмечали, что "Газпром нефть" отчитывается по МСФО за полугодие раньше обычного для компании срока. Аналитики высказывали мнение, что это может быть связано с планами по переходу НК на выплату промежуточных дивидендов не за девять месяцев, как в последние годы, а за шесть: так же, как это делал материнский "Газпром".

Как сообщалось, недавно "Газпром нефть" изменила структуру управления, актуализировав ее под схему головной компании. Кроме того, она запустила интеграцию своих российских подразделений в систему централизованного контроля исполнения платежей группы "Газпром".

Дивидендная политика НК предусматривает переход на промежуточные выплаты акционерам за шесть месяцев. Традиционно на дивиденды направлялось 50% чистой прибыли по МСФО с учетом корректировки на ряд статей. Однако за 2023 год "Газпром нефть" направила на дивиденды чуть выше 75% от прибыли.