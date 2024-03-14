Прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2023 году снизилась на 14,7% по сравнению с 2022 годом - до 641,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании.

Компания объясняет годовую динамику прибыли "изменением макроэкономических параметров, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки".

Прибыль "Газпром нефти" во втором полугодии 2023 года составила 336,7 млрд руб., консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", был на уровне 330 млрд руб.

По итогам 2023 года "Газпром нефть" обеспечила рекордный рост выручки: она составила 3,52 трлн рублей - на 3,2% выше результата 2022 года.

Выручка во втором полугодии - 1,97 трлн рублей, консенсус был на уровне 1,94 трлн рублей.

Показатель скорректированная EBITDA составил в 2023 году 1,319 трлн руб., что на 6,8% ниже данных 2022 года.

Свободный денежный поток "Газпром нефти" в 2023 году - 400,5 млрд руб. против 233,2 млрд рублей в 2022 году.

В пресс-релизе приводятся слова главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, который отмечает, что в 2023 году компания сохранила высокие темпы развития всех направлений бизнеса, несмотря на волатильность на мировых энергетических рынках. "Мы увеличили добычу углеводородов, завершили ключевой этап модернизации Омского НПЗ, обеспечили объемы переработки на своих НПЗ в России на уровне предыдущего года, нарастив при этом выпуск топлива. Таким образом, наша компания еще раз подтвердила способность гибко и эффективно реагировать на любые изменения внешней среды. Производственные успехи обеспечили хорошие финансовые результаты, что транслировалось в существенный рост дивидендных выплат. Продолжение роста бизнеса при сохранении высокой финансовой устойчивости остается приоритетом "Газпром нефти", - сказал Дюков.

Он отметил, что в 2024 году компания продолжит эффективное развитие, обеспечивая высокую доходность для акционеров и инвесторов. Большое внимание будет уделено повестке устойчивого развития. "Компания заботится о сохранении окружающей среды и инвестирует значительные средства в экологические и природоохранные проекты. Кроме того, мы работаем над повышением уровня производственной безопасности на всех наших активах, чтобы минимизировать любые риски и для людей, и для природы", - добавил Дюков.