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Stellantis сократил выручку на 14% в I полугодии, прибыль рухнула вдвое

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, сократил чистую прибыль в два раза в первом полугодии 2024 года и понизил выручку на 14%.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-июне составила 5,6 млрд евро по сравнению с 10,92 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Квартальная выручка компании понизилась до 85 млрд евро с 98,37 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль без учета разовых факторов упала на 40%, до 8,46 млрд евро. Рентабельность по этому показателю опустилась до 10% с 14,4%.

"Показатели компании в первом полугодии 2024 года оказались хуже наших ожиданий, что отражает сложную ситуацию в отрасли, а также наши собственные производственные проблемы", - сказал глава Stellantis Карлос Таварес.

Финпоказатели также не дотянули до прогнозов экспертов. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали скорректированную операционную прибыль компании на уровне 8,82 млрд евро, выручку - 86,6 млрд евро.

Stellantis выплатила акционерам 6,7 млрд евро в прошлом полугодии, включая ускоренный выкуп акций в рамках программы buyback на 3 млрд евро, запланированной на 2024 год, отмечается в пресс-релизе.

Акции компании падают на 8,1% в Париже в четверг. С начала текущего года капитализация Stellantis снизилась на 20,6%, до 54,1 млрд евро.

Stellantis
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