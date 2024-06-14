Stellantis собрался перенести из Китая производство электромобилей в рамках СП с Leapmotor

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis перенесет производство некоторых электромобилей из Китая в Европу в случае введения дополнительных пошлин на ввоз произведенных в КНР машин в Евросоюз.

Компания пересматривает планы производства электромобилей в рамках СП с китайским партнером Leapmotor, заявил в ходе встречи с инвесторами главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

В мае Stellantis объявила, что в сентябре планирует начать продажу электромобилей, разработанных совместно с Leapmotor, в девяти странах Европы, включая Германию, Францию и Италию. Партнеры по СП планировали, что в долгосрочной перспективе электромобили Leapmotor будут производиться на глобальных предприятиях Stellantis.

В четверг Таварес заявил, что компании намерены ускорить перенос сборки некоторых моделей машин Leapmotor на предприятия Stellantis в связи с возможным повышением пошлин.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. В рамках проводимого расследования регулятор пришел к предварительному заключению, что участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. В ЕК считают, что это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей.

Регулятор обратился к китайским властям, чтобы обсудить эти выводы и изучить возможные пути решения выявленных проблем в соответствии с требованиями ВТО. В том случае, если переговоры с Пекином не позволят найти эффективного решения, ЕК введет новые пошлины с 4 июля.

На данный момент в ЕС уже действуют 10%-ные пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Максимальная дополнительная пошлина составляет 38,1%.