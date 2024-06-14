Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Stellantis собрался перенести из Китая производство электромобилей в рамках СП с Leapmotor

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis перенесет производство некоторых электромобилей из Китая в Европу в случае введения дополнительных пошлин на ввоз произведенных в КНР машин в Евросоюз.

Компания пересматривает планы производства электромобилей в рамках СП с китайским партнером Leapmotor, заявил в ходе встречи с инвесторами главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

В мае Stellantis объявила, что в сентябре планирует начать продажу электромобилей, разработанных совместно с Leapmotor, в девяти странах Европы, включая Германию, Францию и Италию. Партнеры по СП планировали, что в долгосрочной перспективе электромобили Leapmotor будут производиться на глобальных предприятиях Stellantis.

В четверг Таварес заявил, что компании намерены ускорить перенос сборки некоторых моделей машин Leapmotor на предприятия Stellantis в связи с возможным повышением пошлин.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. В рамках проводимого расследования регулятор пришел к предварительному заключению, что участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. В ЕК считают, что это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей.

Регулятор обратился к китайским властям, чтобы обсудить эти выводы и изучить возможные пути решения выявленных проблем в соответствии с требованиями ВТО. В том случае, если переговоры с Пекином не позволят найти эффективного решения, ЕК введет новые пошлины с 4 июля.

На данный момент в ЕС уже действуют 10%-ные пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Максимальная дополнительная пошлина составляет 38,1%.

Stellantis Leapmotor Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Некоторые банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов РФ

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС не знает, сколько израильских заложников до сих пор живы

Трамп на встрече с законодателями-республиканцами раскритиковал оказание помощи Украине

Трамп на встрече с законодателями-республиканцами раскритиковал оказание помощи Украине

В G7 достигли политического соглашения по использованию доходов от активов РФ

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

Казахстан с октября запустит визовые программы "цифровых кочевников"

США и ЕС собрались не размораживать активы РФ, пока Киев не получит компенсацию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });