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Правительство в ноябре планирует утвердить инвестпрограмму РЖД на пять лет

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ноябре планирует рассмотреть пятилетнюю инвестпрограмму ОАО "РЖД", сейчас она утверждается ежегодно, сообщил в четверг заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса Константин Григорьев на рабочем совещании по развитию транспортного машиностроения в РФ в Совете Федерации.

"Что касается транспортного машиностроения - невозможно за одну секунду открыть завод, открыть производство, поэтому здесь немаловажный вопрос - это долгосрочные контракты, - сказал он. - В РЖД абсолютно точно есть программа как у дирекции тяги, так и у центральной дирекции инфраструктуры. Долголетняя программа - все прекрасно понимают выбытие того или иного подвижного состава, путевой техники. Поэтому поручение президента дано".

"Как вы знаете, последние годы мы делали инвестпрограмму (РЖД - ИФ) только на 1 год, сначала была 3-летка, потом 1 год. Сейчас поручение дано, сейчас разрабатывается инвестпрограмма 5-летняя, которая в ноябре планируется к утверждению на заседании правительства РФ", - сказал Григорьев.

РЖД Минтранс РФ
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