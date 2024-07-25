Revolut получил банковскую лицензию в Британии спустя 3 года после подачи заявки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию в Великобритании спустя три года после подачи заявки.

Это, как ожидается, даст толчок развитию компании на рынке страны, являющемся для нее крупнейшим, пишет газета Financial Times.

Банковская лицензия была выдана Revolut Управлением пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA), сообщила компания.

Стартап подал заявку на получение лицензии в 2021 году, однако ее рассмотрение регуляторами застопорилось в связи с рядом проблем, в том числе предупреждением аудиторов о том, что они не могут полностью подтвердить данные о доходах Revolut в отчетах компании за 2021 год.

Получение банковской лицензии от PRA позволит Revolut расширить круг продуктов и услуг, предлагаемых на британском рынке. Это также повышает ее шансы на получение соответствующих лицензий и на других важных рынках, в том числе в США, отмечает FT.

У Revolut уже есть банковская лицензия в Европе, выданная Литвой, а также в Мексике.

Компания сообщила, что британская лицензия выдана с ограничениями, обычными для новых фининститутов.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. На данный момент сервисом компании пользуется порядка 40 млн клиентов по всему миру, в том числе 9 млн в Великобритании.