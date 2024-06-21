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Revolut готовит продажу акций на $500 млн, рассчитывая на оценку более $40 млрд

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut привлек Morgan Stanley для организации продажи акций на сумму $500 млн, рассчитывая на оценку компании более чем в $40 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Речь идет не о допэмиссии акций, а о продаже бумаг существующими акционерами, в том числе сотрудниками Revolut.

Компания была оценена в $33 млрд в ходе инвестраунда, состоявшегося в 2021 году. Тогда она получила $800 млн от инвесторов, включая Vision Fund 2 японской SoftBank Group, а также американской Tiger Global Management.

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Достижение оценки в $40 млрд, которое утвердило бы статус Revolut как самого дорогого стартапа Европы, является амбициозной целью, отмечает FT. В последние два года рыночная среда для европейских финтех-стартапов была довольно сложной. Так, оценка шведского сервиса онлайн-платежей Klarna, составившая $46 млрд в рамках инвестраунда в 2022 году, к началу 2023 года упала до $6,7 млрд. Вслед за этим некоторые инвесторы сократили свои доли в Revolut.

Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении заявки компании на получение банковской лицензии в Великобритании, которую Revolut подала более трех лет назад. Получение такой лицензии необходимо финтех-компании для наращивания объемов кредитования в стране, являющейся ее крупнейшим рынком.

Рассмотрение заявки британскими регуляторами застопорилось в связи с рядом проблем, в том числе предупреждением аудиторов о том, что они не могут полностью подтвердить данные о доходах компании в ее отчетах за 2021 год.

В 2022 году Revolut зафиксировала убыток, поскольку бум в сфере криптовалют, ранее поддерживавший ее прибыли, ослаб. Она рассчитывала получить выручку в размере 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,15 млрд) в 2023 году против 923 млн фунтов в 2022 году, отмечает FT.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. На данный момент сервисом компании пользуется порядка 40 млн клиентов по всему миру, треть из которых - в Великобритании.

Revolut
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