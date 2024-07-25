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Объем торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией достиг $1 млрд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Объем двусторонней торговли сельхозпродукцией между Россией и Саудовской Аравией за последние годы достиг $1 млрд в год, сообщила пресс-служба правительства России после встречи вице-премьера Дмитрия Патрушева с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахманом Аль-Фадли.

В основе торговли - экспорт российских зерновых культур на саудовский рынок. В 2023 году на торговлю сельхозпродукцией пришлось более 60% всего объема товарооборота между двумя странами. В текущем году этот показатель достиг практически 90%.

"Считаю необходимым продолжать совместную работу. Уверен, что у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего роста показателей. В частности, российские компании заинтересованы в перспективном наращивании поставок зерновой, масложировой, кондитерской и мясной халяльной продукции в Саудовскую Аравию", - отметил Патрушев.

Вице-премьер также сообщил, что правительство подтверждает готовность к дальнейшему развитию конструктивных отношений с Саудовской Аравией как по линии агропромышленного комплекса, так и в рамках природоохранных мероприятий.

АПК правительство Дмитрий Патрушев Саудовская Аравия Абдурахман Аль-Фадли
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