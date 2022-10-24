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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Экспорт продукции российского АПК в Саудовскую Аравию в 2022 г. превысит $1 млрд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российской агропродукции в Саудовскую Аравию в этом году может превысить $1 млрд. Об этом сообщает концерн "Покровский" со ссылкой на данные Минсельхоза. Пресс-релиз приурочен к участию РФ в работе 39-й международной сельскохозяйственной выставки Saudi Argiculture 2022, которая прошла на минувшей неделе.

За 9 месяцев экспорт российской продукции АПК в Саудовскую Аравию составил $720 млн. Как заявлял на открытии национальной экспозиции глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, за 9 месяцев поставки выросли на 50%.

Основу российского экспорта составляет пшеница, экспорт которой за 9 месяцев этого года увеличился в 3 раза, до 1 млн тонн. Есть потенциал роста экспорта и другой продукции - ячменя, кукурузы, мяса птицы, говядины, сыров и молочной продукции, кондитерских изделий.

Согласно пресс-релизу, Саудовская Аравия входит в топ-10 импортеров российской продукции АПК и является стратегическим партнером России в сфере поставок продовольствия. С учетом развитой портовой инфраструктуры королевство может стать основным логистическим хабом для доставки российских продуктов питания на рынки других стран региона, говорится в документе.

В выставке Saudi Argiculture 2022 приняли участие 450 экспонентов из 45 стран мира. Российская национальная экспозиция стала самой большой за всю историю выставки – 1 188 кв. метров. Свою продукцию представили более 55 крупнейших производителей и экспортеров.

Агроэкспорт Минсельхоз Саудовская Аравия
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