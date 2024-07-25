Круизный оператор Royal Caribbean увеличил квартальную чистую прибыль в 1,9 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises увеличил чистую прибыль во втором квартале в 1,9 раза благодаря высокому спросу на круизы и улучшил годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $854 млн по сравнению с $459 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $3,11 с $1,7.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,21 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,76 на акцию.

Квартальная выручка Royal Caribbean увеличилась на 17%, до $4,11 млрд. Средний прогноз экспертов для этого показателя составлял $4,05 млрд.

Выручка от продажи билетов в минувшем квартале выросла на 18% - до $2,89 млрд, доходы от продажи услуг и товаров на борту повысились на 13%, до $1,22 млрд.

Количество пассажиро-дней (показатель, рассчитываемый путем умножения числа пассажиров, перевезенных за определенный период, на количество проведенных каждым из них в круизе дней) увеличилось на 7,6%, до 13,23 млн, что оказалось хуже ожиданий экспертов (13,38 млн). Заполняемость рейсов выросла до 108,2% со 105%, также не оправдав прогноза (108,3%).

Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на 2024 год до $11,35-11,45 на акцию с ожидавшихся ранее $10,7-10,9 на акцию.

Она также объявила о возобновлении выплаты дивидендов. Совет директоров Royal Caribbean утвердил квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию.

С начала 2024 года капитализация Royal Caribbean выросла на 27%.