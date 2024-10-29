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Круизный оператор Royal Caribbean увеличил квартальную чистую прибыль на 10%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль на 10%, но выручка не дотянула до прогноза аналитиков.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2024 года составила $1,11 млрд, или $4,21 в расчете на акцию, по сравнению с $1,01 млрд, или $3,65 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $5,2 на бумагу. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали $5,04 на акцию.

Квартальная выручка повысилась на 17,5% - до $4,886 млрд. Между тем консенсус-прогноз предполагал $4,892 млрд.

Доходы от продажи билетов поднялись на 18% (до $3,471 млрд), выручка от продажи услуг и товаров на борту - на 16,1% (до $1,415 млрд). Аналитики оценивали первый показатель в $3,514 млрд, второй - $1,371 млрд.

Количество пассажиро-дней (показатель, рассчитываемый путем умножения числа пассажиров, перевезенных за определенный период, на количество проведенных каждым из них в круизе дней) увеличилось на 12,3% - до 14,79 млн, что практически совпало с прогнозом (14,8 млн).

Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на 2024 год до $11,57-11,62 на акцию с ожидавшихся ранее $11,35-11,45.

С начала 2024 года капитализация Royal Caribbean выросла на 57% (до $52,4 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 22% .

Royal Caribbean США
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