Southwest Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. сократила чистую прибыль во втором квартале 2024 года почти вдвое, несмотря на рекордные квартальные выручку и пассажиропоток.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $367 млн против $683 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,58 с $1,08.

Скорректированная прибыль составила $0,58 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,52 на акцию.

Квартальная выручка Southwest выросла на 4,5%, до максимальных за всю историю компании $7,35 млрд при консенсус-прогнозе в $7,32 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в апреле-июне составила 82,6% против 83,4% за тот же период 2023 года при прогнозе в 83%.

Пассажиропоток в минувшем квартале увеличился на 5,5%, до рекордных 47,267 млн человек.

Кроме того, Southwest решила прекратить продажу билетов без закрепления мест. Этой моделью она пользовалась более 50 лет, однако именно из-за нее пассажиры чаще всего переходят к конкурентам, отмечает компания в отдельном пресс-релизе.

В числе прочего Southwest теперь будет предлагать билеты на премиальные, более комфортные места с увеличенным пространством для ног. Ожидается, что такими будут около трети всех мест.

Также компания начнет выполнять ночные рейсы.

Согласно прогнозу Southwest, в третьем квартале показатель выручки на предельный пассажирооборот (RASM) не изменится или снизится не более чем на 2%. Во втором квартале этот показатель уменьшился на 3,8%.