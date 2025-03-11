Southwest Airlines впервые в своей истории начнет взимать плату за провоз багажа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская Southwest Airlines Co. объявила о введении платы за провоз багажа, отказавшись от политики, которая более полувека выделяла ее среди конкурентов.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиакомпании, оплачивать багаж будут пассажиры, забронировавшие авиабилеты 28 мая 2025 года или позднее.

Исключение будет сделано для участников программы лояльности Rapid Rewards, имеющих статус A-List Preferred, а также для пассажиров, купивших билеты бизнес-класса по тарифу Business Select, которые по-прежнему смогут сдать два места багажа бесплатно. Участники программы лояльности со статусом A-List, а также держатели платежных карт Rapid Rewards будут иметь возможность провезти бесплатно одно место багажа.

Southwest не сообщает размер предполагаемой оплаты, однако ее конкуренты Delta, American и United взымают по $35 за место, пишет CNBC.

Ранее представители авиакомпании неоднократно заявляли, что возможность не платить за багаж является ключевым конкурентным преимуществом Southwest, из-за которого многие пассажиры выбирают именно ее рейсы.

В презентации, подготовленной ко Дню инвестора в сентябре прошлого года, отмечалось, что сборы за провоз багажа могут принести компании $1-1,5 млрд выручки, но при этом потеря рыночной доли в результате таких мер обойдется ей в $1,8 млрд.

С тех пор позиция руководства изменилась.

"Мы осознали, что нам нужно больше доходов, чтобы покрывать издержки", - сказал главный операционный директор Southwest Эндрю Уоттерсон в интервью CNBC.

Введение платы за багаж - лишь одна из мер, предусмотренных стратегией преобразований, запущенных в Southwest для повышения эффективности.

В июле прошлого года авиакомпания объявила об отказе от свободной рассадки и введении повышенного тарифа за более комфортные места.

В феврале Southwest сообщила о намерении уволить около 1,75 тыс. сотрудников, что составляет примерно 15% штата авиакомпании.

"Это решение является беспрецедентным в нашей 53-летней истории, но изменения требуют от нас принятия сложных решений", - заявил тогда президент, главный исполнительный директор и заместитель председателя совета директоров Southwest Airlines Боб Джордан.

"Мы переживаем поворотный момент, который позволит преобразовать Southwest Airlines в более компактную и гибкую организацию", - сказал он.

Southwest также отказалась от убыточных маршрутов, летних стажировок и корпоративных мероприятий.

Котировки бумаг Southwest Airlines растут на 6,5% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 10,8% - до $16,7 млрд.