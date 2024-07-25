Поиск

Около 2,5 млрд руб. было направлено на рекламу на запрещенных в РФ ресурсах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские компании с начала текущего года направили около 2,5 млрд рублей на рекламу на запрещенных или признанных нежелательными в РФ ресурсах, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"За пять месяцев текущего года почти 2,5 миллиарда рублей направили наши рекламодатели для размещения рекламы в запрещенных сетях", - сказал Хинштейн в четверг на заседании Госдумы.

Он добавил, что за прошлый год в общей сложности рекламодателями было направлено на рекламу более 2 млрд руб.

По словам Хинштейна, "за счёт этого зарабатывают сами сети, которые эту выручку используют в своей борьбе против России".

"Получается, что наш российский рекламодатель, пусть не напрямую, опосредованно, в одно касание оплачивает войну, ведущуюся против России", - считает он.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах, признанных нежелательными в РФ или внесённых в реестр запрещенных.

Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

American Airlines во II квартале снизила чистую прибыль почти вдвое

НАУФОР предложила обсудить отказ от института центрального депозитария

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });