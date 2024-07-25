Около 2,5 млрд руб. было направлено на рекламу на запрещенных в РФ ресурсах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские компании с начала текущего года направили около 2,5 млрд рублей на рекламу на запрещенных или признанных нежелательными в РФ ресурсах, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"За пять месяцев текущего года почти 2,5 миллиарда рублей направили наши рекламодатели для размещения рекламы в запрещенных сетях", - сказал Хинштейн в четверг на заседании Госдумы.

Он добавил, что за прошлый год в общей сложности рекламодателями было направлено на рекламу более 2 млрд руб.

По словам Хинштейна, "за счёт этого зарабатывают сами сети, которые эту выручку используют в своей борьбе против России".

"Получается, что наш российский рекламодатель, пусть не напрямую, опосредованно, в одно касание оплачивает войну, ведущуюся против России", - считает он.

В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах, признанных нежелательными в РФ или внесённых в реестр запрещенных.