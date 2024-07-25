В Думе I чтение прошел проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ или запрещена.

Соответствующий проект закона (№652920-8), в частности, предусматривает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах объединения или организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, в случае признания судом такого общественного или религиозного объединения либо иной организации экстремистской.

Также вводится запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ или организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", или законом "О противодействии терроризму".

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на распространение рекламы на иных информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Согласно закону ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

"Вводимое регулирование является актуальным и обоснованным, поскольку мониторинг противоправных информационных ресурсов со стороны государства показал продолжающуюся финансовую активность при движении доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами РФ и осуществляющими провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам", - поясняют авторы.

Авторами проекта закона стала группа депутатов от всех думских фракций.