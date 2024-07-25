Группа "Синара" не видит определенности с будущими заказами поездов "Финист"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Группа "Синара" заявила об отсутствии определенности с поставками для ОАО "РЖД" скоростных электропоездов "Финист" на четвертый квартал 2024 года и следующий год.

"На данный момент могу сказать, что по электропоездам "Финист", к сожалению, у нас на четвертый квартал нет параметров заказа. И на следующий год у нас пока параметров, к сожалению, тоже нет. Хотя мы понимаем, что потребность у "Российских железных дорог" - это порядка 150 вагонов ежегодно", - сообщил замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин на совещании в Совете Федерации по развитию транспортного машиностроения.

Он подчеркнул, что качество электропоездов "Ласточка", на базе которых создавался "Финист", получилось надлежащим благодаря заключенному 10-летнему контракту с "фиксированным твердым объемом".

"Это нам позволило создать цепочку поставщиков, где работает более 150 комплектаторов. Мы комплектаторам дали заказ на 10 лет, фиксировали цену, нам удалось удержать цену, и РЖД получили уже готовый продукт, который был поставлен точно в срок, и было создано серийное производство с мощностями 200-250 вагонов в год", - сказал Зубихин.

"Финист" - российский скоростной электропоезд, был разработан компанией "Синара - Транспортные машины" за счет компетенций, полученных за время производства поездов "Ласточка". "Ласточка", в свою очередь - совместная разработка Siemens и группы "Синара" на базе немецкого поезда Desiro по техзаданию ОАО "РЖД". Производство осуществляется на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхняя Пышма Свердловской области. После ухода Siemens из России для поезда было создано отечественное тяговое оборудование, асинхронный двигатель, системы управления, улучшена аэродинамика, внесен ряд новых конструкторских решений.

Электропоезд ЭС104 "Финист" планируется использовать в качестве базового для нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.

В июне "Синара" сообщала, что "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины", СТМ) увеличили объем контракта на поставку электропоездов ЭС104 "Финист" для ОАО "РЖД" - планирует передать компании еще 8 пятивагонных составов. Подписанное допсоглашение к заключенному весной 2023 года контракту с ОАО "РЖД" предполагает поставку новой партии электропоездов до конца III квартала 2024 года.

Ранее предприятие поставило для ОАО "РЖД" 22 электропоезда ЭС104 "Финист".

Первый электропоезд ЭС104 "Финист" начал курсировать на пригородных маршрутах Свердловской области с декабря 2023 года, а в начале июля 2024 года - в Пермском крае. Поезд может разгоняться до 160 км/ч, обеспечивая торможение с возвратом энергии в сеть.

Основными видами деятельности "Уральских локомотивов" являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения. Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Ласточка" и "Финист".