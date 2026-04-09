"Уралэнергосервис" планирует выпускать двигатели для электропоездов "Финист" и "Ласточка"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пермское ООО "Уралэнергосервис" привлекло льготные займы Фонда развития промышленности России и ФРП Пермского края на организацию импортозамещающего производства тяговых двигателей для электропоездов "Финист" и "Ласточка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФРП России.

Федеральный фонд предоставил предприятию 100 млн рублей, региональный - 30 млн рублей. Общая стоимость проекта с учетом собственных средств компании составляет 193,7 млн рублей.

Средства направят на покупку технологического оборудования, включая токарные станки, намоточный станок, печь обжига и мостовые краны.

Планируемый годовой объем выпуска - 48 двигателей ДТИ-330-6У1 мощностью 330 кВт. Продукция предназначена для "Уральских локомотивов" (предприятие входит в холдинг "Синара - Транспортные машины", СТМ, группы "Синара") и структур РЖД.

Как отметил директор ФРП России Роман Петруца, этот проект стал 400-м, реализованным фондом совместно с региональными институтами развития.

"Финист" - российский скоростной электропоезд, был разработан компанией "Синара - транспортные машины" с использованием компетенций, полученных за время производства поездов "Ласточка" - совместной разработки германского концерна Siemens и группы "Синара" на базе немецкого поезда Desiro по техзаданию РЖД. Производство "Финистов" было локализовано на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхняя Пышма Свердловской области после ухода Siemens из России.

Первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года. В настоящее время на сети железных дорог эти электропоезда "обслуживают маршруты, в частности, в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, Башкирии и Пермском крае.

"Уралэнергосервис" выпускает более 100 типов электродвигателей, занимается сервисным обслуживанием двигателей мощностью до 25 МВт и массой до 40 тонн. Производственные площадки расположены в городах Чусовой и Лысьва Пермского края.

